Банги, 14 марта. Стратегическое командование Вооруженных сил США (StratCom) совместно с другими представителями НАТО подготовило доклад о деятельности России в Центральноафриканской Республике.

Помимо достаточно традиционных и бездоказательных обвинений в «дезинформации и пропаганде», авторы пожаловались, что центральноафриканцы совсем не ценят поддержку западных стран и благодарят за помощь только Россию.

На важную часть доклада обратили внимание авторы аналитического Telegram-канала «Рыбарь». Сами же представители НАТО в документе приводят статистику, что на миссию Европейского союза (EUTM) в ЦАР ежегодно выделяется 15 миллионов долларов, а бюджет миротворческого контингента ООН в республике (МИНУСКА) и вовсе на половину оплачивается из средств стран НАТО: Британии, США, Германии и Италии.

Вклад России в поддержку миротворцев составил всего 3%.

«Если даже представители Стратегического командования Вооруженных сил США отмечают, что России удалось при меньших финансовых вложениях достигнуть больших успехов, то это лишь еще раз подтверждает эффективность российских действий в ЦАР», – отметил «Рыбарь».

Другим моментом в докладе StratCom, обеспокоившим западные государства, стали успехи российской «мягкой силы», продвигаемой при помощи Россотрудничества, культурных и научных центров.

Аналитики НАТО утверждают, что Россотрудничество действует в Египте, Замбии, Республике Конго, Марокко, Танзании, Тунисе и Эфиопии. Якобы ведомство пытается увеличить квоту студентов из данных стран в российских университетах. Однако сами авторы исследования подчеркивают, что хоть ассоциации африканских выпускников вузов России хорошо организованы, их численность и влияние остаются скромными.

На протяжении двух последних месяцев правительственные войска ЦАР при поддержке российских инструкторов успешно ведут контрнаступление на бандформирования из «Коалиции патриотов за перемены». За это время от радикалов освободили десятки населенных пунктов и стратегически важные трассы, соединяющие столицу республики Банги с соседним Камеруном.