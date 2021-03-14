Политолог рассказал о роли Наины Ельциной в судьбе россиян

Москва, 14 марта. Супруга первого президента России Бориса Ельцина Наина сглаживала гневные порывы мужа, которые могли бы отразиться на ситуации в стране, сообщил политолог Станислав Станкевич.

Ельцин во время пребывания на высшем государственном посту неоднократно расходился во мнениях с депутатами и политическими группами, отметил Станкевич. По его словам, супруга президента создавала балансирующее влияние, без которого могли бы возникнуть более острые противоречия.

«Она вела себя очень скромно всегда. Была рядом (с президентом. — Прим. ред.), но никогда не давала вслух советы, какие-либо замечания», — сказал политолог.

Наина Ельцина была первой леди РФ с 1991 по 1999 годы. В воскресенье ей исполняется 89 лет.

Российский президент Владимир Путин ранее поздравил Ельцину с днем рождения.