Российский политик Франц Клинцевич прокомментировал заявление представителя украинского Генштаба, что в 2014 году Киев планировал устроить в Крыму большую войну. О существовании подобных планов заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) Украины Виктор Назаров, передает УНИАН. Во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подразделения ВСУ могли занять и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты, рассказал он. Назаров отметил, что вряд ли эта стратегия дала бы стопроцентный эффект, но признал, что планы такие имелись.

«Взять под контроль ключевые аэродромы и ключевые объекты, как потом было в Донбассе, это было реально. Я до сих пор анализирую и делаю выводы, что эта задача была реальна», — отметил Назаров.

Комментируя это заявление, военный и политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что никаких шансов одолеть Россию ни в 2014 году, ни сегодня нет ни у Украины, ни у любой другой страны.

«Не умаляю возможностей и сил украинской армии даже образца 2014 года, там всегда были смелые толковые парни. Но ни по моральному духу, ни по оснащенности ВСУ не идут с нами ни в какое сравнение. Так что ни с военной, ни с технической точки зрения у них не было никаких шансов. Как нет никаких шансов против России ни у кого и сегодня, в 2021 году», — подчеркнул Клинцевич.

Политик посетовал, что из-за провокационной политики киевских властей, которые выполняют команды, полученные из Вашингтона, единый славянский народ, разные ветви которого представляют русские и украинцы, сегодня разделен.

«Нынешняя политика Украины и тех, кто настроен на взаимные претензии и вражду, бесперспективна», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову, что решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан в ходе референдума было принято, чтобы в Крыму не повторилось то, что произошло в Донбассе, который стал ареной конфликта из-за действий киевских властей.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за это решение. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с РФ произошло в полном соответствии с международным правом. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и бесповоротно. 18 марта 2021 года, в седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин проведет большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова.