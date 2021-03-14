Украинцы сполна заплатят за «лишние» квадратные метры жилплощади

Правительство Украины объявило о начале реализации масштабной налоговой программы, предусматривающей введение повышенных сборов для владельцев элитных квартир и загородных домов на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом районов Донбасса. Согласно официальной информации, уже до 1 июля каждый гражданин, метраж жилья которого превышает 60 кв. м (в городах) и 120 кв. м (в сельской местности), будет обязан внести в казну определенную сумму за «дополнительное пространство». Нарушителей нововведения ждут штрафы и преследование в судебном порядке. Практика такого налогообложения будет ежегодной. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Соответствующие поправки к Налоговому кодексу Украины были приняты Верховной радой еще в прошлом году, однако до недавнего времени их основные положения в регионах в силу разных причин не вступали. Сегодня, после окончательного одобрения документа 2755-VI Кабмином Украины, «за лишние квадратные метры» будут обязаны заплатить до 35% населения.

«Многие наши сограждане живут в роскошных апартаментах и особняках, выплачивая при этом минимальные налоговые суммы. Необходимо учитывать общий рост цен на недвижимость и другие процессы», — говорится в пояснительной записке к упомянутым поправкам.

О каких именно «других процессах» в данном случае идет речь, власти пояснить не потрудились.

А вот словосочетание «роскошные апартаменты и особняки» многие украинцы восприняли как личное оскорбление.

«Я получил по наследству квартиру отца в двухквартирном доме, стал единственным владельцем жилплощади в размере 350 квадратных метров, — сказал Федеральному агентству новостей житель Киевской области Станислав Петрас. — У меня нет денег даже на то, чтобы сделать в доме косметический ремонт, неужели они в Киеве думают, что я им заплачу какие-то налоги?»

Сумма налога на «лишние» метры, насчитанная Петрасу за 2020 год, составила 10 тысяч гривен (примерно 26 тысяч рублей). При этом в письме, присланном на имя Станислава местной фискальной службой, отмечено, что в случае неуплаты указанной суммы до 1 июля ему будет насчитан штраф в размере 1 тыс. грн за каждый месяц просрочки.

О несправедливости введенной системы налогообложения говорят и независимые эксперты.

«Совершенно недопустимо, чтобы дорогая недвижимость облагалась такими же налогами, как и недвижимость дешевая, — отмечается на сайте популярного украинского юридического портала. — За шикарный дом прошлогодней постройки в центре мегаполиса придется заплатить такие же деньги, как и за хрущевку, возведенную 50 лет назад где-то на периферии. Разве это логично?»

Ответ на этот вопрос попытались дать в том же украинском правительстве. В команде премьера Дениса Шмыгаля подчеркнули, что местные органы власти получили право устанавливать собственную налоговую ставку. Помимо прочего, в регионах будут по собственному усмотрению увеличивать так называемую норму «лишних метров». Например, в Житомире или Славянске налог будет рассчитываться не с 60, а с 70 кв. м.

«Эта практика принята во многих странах Европы», — резюмировал глава Кабмина Украины.

Однако, по словам юристов, именно на Украине эта практика обречена на провал.

«Есть множество сообщений, что украинским семьям, едва сводящим концы с концами, насчитали до 25 тысяч гривен налога на «лишние метры», — сказал корреспонденту ФАН адвокат Владимир Боровой. — В условиях нищеты и безработицы, в которых фактически погрязла наша страна, люди порой не могут заплатить за коммунальные услуги. Вы думаете, они будут платить штрафы за «превышение метража?»

А вот этот вопрос вполне может оказаться риторическим. По данным Госстата Украины, на сегодняшний день долги украинцев за коммуналку превысили 66 миллиардов гривен (172 миллиарда рублей). О своей неспособности рассчитаться по платежным документам заявляет каждый третий житель страны.

Как бы там ни было, а в случае неуплаты нового налога и невыполнения требований штрафных санкций владельцев «роскошных апартаментов и особняков» ждет конфискация имущества.