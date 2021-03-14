Египтянин скончался в общежитии тамбовского вуза

Тамбов, 14 марта. Сотрудники СК проводят проверку по факту смерти иностранного студента. Его труп был найден в общежитии одного из университетов города.

По предварительным данным, 19-летний юноша мог скончаться в ночь на 13 марта. Следов насилия не обнаружено. Обстоятельства происшествия установят в ходе комплекса оперативно-следственных мероприятий, рассказал ФАН источник.

В городе Балаково начата проверка по факту смерти 11-летнего ребенка. Установлено, что мальчик пришел в гости к родственникам. Вечером был найден его труп, причины смерти пока неизвестны, сообщал ФАН.