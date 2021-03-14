Борис Джонсон сообщит о «главной угрозе» для Британии

Лондон, 14 марта. Британский премьер-министр готовится назвать Россию «самой большой угрозой» для безопасности. Об этом говорится в материале одного из английских изданий.

По сообщению журналистов, соответствующее заявление Джонсон намерен сделать 16 марта. Политик выразит свою точку зрения во время представления обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии.

«Главная угроза для страны исходит от России. В обзоре не идет речь о Китае в подобном ключе. Китай — конкурент, пытающийся похитить интеллектуальную собственность и представляющий угрозу экономической безопасности», — говорится в материале иностранного СМИ со ссылкой на источники.

Ранее Борис Джонсон объявил о постепенных снятиях коронавирусных ограничений в Британии.