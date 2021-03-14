Китай может обогнать США по экономическим показателям уже в 2028 году

Москва, 14 марта. Экономика Китая обгонит американскую в 2028 году, говорится в прогнозе экономистов Бруклинского института.

Китай в 2020 году стал единственной крупной страной, экономика которой показала рост. Быстрый выход из режима локдауна помог стране обогнать США и стать первым в мире получателем прямых иностранных инвестиций. Кроме того, впервые в истории Китай обогнал США по числу компаний в списке Fortune 500, пишет газета «Известия».

Экономисты отмечают, что на протяжении последних 20 лет Китай уверенно обходит США по темпам экономического роста. Успешное завершение кризисного года лишь упрочило позиции Пекина в гонке с Вашингтоном.

Главным проектом Китая эксперты считают программу «Сделано в Китае — 2025». Ее цель — превратить страну в ведущую технологическую державу. Программа направлена на повышение инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты.

«Китай активно строит дороги, но эти дороги строятся из китайского сырья на китайской технике и китайскими рабочими — деньги остаются в стране», — объяснил президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Все больший вес Китай набирает и на мировых рынках. В прошлом году госдолг страны был включен в индекс FTSE Russell. Исследователи Бостонского университета отмечают, что Китай кредитует развивающиеся страны на уровне, сопоставимом с деятельностью Всемирного банка. Доля КНР в глобальном ВВП в 2020 году составила 15,5%.

Китайские инвесторы ранее посетили Крым для обсуждения сотрудничества в рамках экономического развития полуострова. Визиту делегации предшествовала неприятная история с украинским заводом «Мотор Сич».