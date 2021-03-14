Власти Бахрейна заинтересованы в производстве вакцины «Спутник V»

Манама, 14 марта. Правительство Бахрейна выразило заинтересованность в производстве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на своей территории.

Об этом сообщил посол Бахрейна в России Ахмад ас-Саати. Страна подготовила предложение Российскому фонду прямых инвестиций, имеются принципиальные договоренности, отметил посол.

«Мы хотим создать небольшую лабораторию для производства вакцин не только от коронавируса. Начнем с вакцины «Спутник V», она станет основой, со временем начнем производство вакцин от гриппа и других заразных болезней», — заявил Ахмад ас-Саати РИА Новости.

Персидский залив нуждается в вакцинах, для их производства есть финансирование и желание, необходим только российский опыт в этой сфере. Власти страны планируют связаться с лабораториями РФ для обсуждения вопроса взаимодействия, сообщил посол. Совместные лаборатории могут стать первым шагом к новому формату сотрудничества.

Первая партия вакцины «Спутник V» пришла в Бахрейн около месяца назад, спрос на нее оказался высоким, несмотря на наличие других препаратов от COVID-19. Такой ажиотаж объясняется эффективностью российской вакцины, отметил Ахмад ас-Саати.

Военные атташе 50 посольств в России вакцинировались препаратом «Спутник V», таким образом высказав доверие к российской вакцине. Прививку сделали более 300 военнослужащих и членов их семей.