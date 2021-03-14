Землетрясение силой 3,6 балла зафиксировано в Анапе

Краснодар, 14 марта. Землетрясение произошло в 25 км от Новороссийска и 22 км от поселка Мысхако в Краснодарском крае. Жители города не ощутили подземных толчков.

Специалисты уже провели осмотр и сбор информации о возможных последствиях сейсмособытия. Обошлось без разрушений и пострадавших. Объекты жизнеобеспечения и экономики не прекращали свою работу.

Сила толчков составила 3,6 балла. Эпицентр находился в Черном море, в 24 километрах западнее Новороссийска.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане, сообщал ФАН.