Экономист рассказал, как работает демпферный механизм в России

В ходе совещания под руководством вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко было принято решение привести индексацию заложенных цен на нефтепродукты в соответствие с уровнем фактического роста в рознице. Об этом 11 марта сообщило издание EVO-RUS.

Налоговое регулирование отрасли не предполагает снижения цен на бензин, только умеренный рост. Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук, рассказал ФАН о работе демпферного механизма и объяснил, как государство может регулировать цены на топливо.

«Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Он нацелен на сдерживание внутри страны роста цен на моторное топливо. Его суть состоит в следующем: если экспортные цены на нефть высокие, то государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали цены на бензин и дизельное топливо внутри страны», — поясняет экономист.

По данным Forbes весной 2018 в России резко возросли цены на бензин и дизельное топливо. В условиях рыночной экономики никто не может обязать нефтяников держать те или иные цены. Таким образом, демпферный механизм стал платой за соглашение, которая при нормальной конъюнктуре рынка позволяет нефтяникам получать дополнительные средства из бюджета.

«На протяжении двух десятков лет мы наблюдаем одну и ту же картину, когда цены на нефть растут, растут цены и на моторное топливо — вроде вполне объяснимые рыночные условия. Когда же цены на нефть падают, цены на моторное топливо на розничном рынке не снижаются, поскольку основные игроки на топливном рынке компенсируют выпадающие доходы от снижения цен на нефть выгодной ценой топлива на внутреннем рынке», — поделился своими наблюдениями эксперт.

Начиная с марта 2020 года нефтяники понесли значительные потери в связи с сокращением экспортных доходов от низких цен на нефть, обратил внимание Артем Голубев. Проблема в том, отметил он, что в нынешнем сценарии потребитель оплачивает поступления в бюджет, не получая от ситуации на внешнем рынке никакой выгоды.

«Суть корректировки демпфера со стороны правительства пока не ясна, однако любые попытки искусственного сдерживания роста цен дают лишь краткосрочный положительный эффект. В результате расширение конкуренции через создание благоприятных условий со стороны государства и регулирования акцизов не только в пользу постоянного их роста позволило бы рыночными методами сдерживать рост цен на моторное топливо более эффективно», — заключил Артем Голубев.

Ранее аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали, чем грозит резкий рост цен на нефть. Рубль пытается укрепиться, но опасения новых санкций не дают ему это сделать в полной мере, уверены эксперты.