Слова Лаврова об американских ракетах вызвали бурную реакцию в Японии

Токио, 14 марта. Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об американских ракетах на японской территории вызвало бурную реакцию среди жителей Японии, пишут СМИ.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства выступил 12 марта с заявлением касательно перспектив развертывания в Японии американских ракет средней дальности. Лавров отметил в ходе пресс-конференции, что размещение Вашингтоном подобных боеприпасов на территории Страны восходящего солнца повлечет за собой равнозначный ответ со стороны Москвы.

Японские СМИ растиражировали слова российского министра, отметив, что его заявление является предупреждением для Токио о последствиях подобного решения. По мнению журналистов, Россия воспринимает такие планы в качестве угрозы, ввиду чего США рискуют нарушить глобальную и региональную стабильность, размещая в Стране восходящего солнца ракеты средней дальности. Лавров обозначил стремление Москвы сдерживать Соединенные Штаты, считают работники японских СМИ, которые предположили, что РФ может ответить переброской ракет наземного базирования в Дальневосточный регион.

Планы Вашингтона могут привести к дестабилизации глобальной обстановки и спровоцировать новый виток гонки вооружений, приводят журналисты из Японии слова официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Она также подчеркнула, что РФ не оставит без ответа новые ракетные угрозы.

Жители Японии весьма неоднозначно восприняли заявление министра иностранных дел России. По большей части реакция японцев, воспитываемых с детства на официальной антироссийской пропаганде, была весьма враждебной и даже воинственной. Тем не менее, среди населения Страны восходящего солнца нашлись и более здравомыслящие люди, которые с пониманием отнеслись ко взглядам Москвы, отметив, что разместить американские ядерные ракеты в Японии не так уж и просто.

«А вспомните Карибский кризис! Сквозь призму тех событий реакция пережившей его России, может быть, и естественна!», — написал один из пользователей японского сегмента Сети.

«А вы уверены, что у нас так легко пройдет размещение этих американских ракет? Вы не забыли о том, какое может развернуться общественное сопротивление на местах, в том числе со стороны достаточно сильных местных органов самоуправления?», — отметил другой комментатор.

Некоторые японцы подчеркнули, что не стоит делать опрометчивые выпады в адрес России, так как Япония не сможет победить РФ в случае войны. Также жители страны считают, что японцам не стоит полагаться на США в вопросах безопасности.

«Пожалуй, пока такие смелые ответы в адрес России неуместны. Ведь в настоящее время мы ей проиграем. В конечном счете, нам нужно ядерное оружие! Пора отбросить излишне оптимистичные расчеты на то, что, мол, Америка нам поможет. В жизни все одинаково — и собственная защита, и защита семьи, и защита родины. Пока у нас не станет больше решительного и смелого, реалистично мыслящего народа, нам Россию не победить! Нам нужно решительно исправлять наши пацифистские настроения, которые не дают нам даже изменить конституцию», — уверен один из жителей Японии.

Ранее эксперты из Индии назвали пролет российских бомбардировщиков Ту-95МС над водами Японского моря и Тихого океана «курильским посланием» Москвы для Токио, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.