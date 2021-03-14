Воробьев расстегнул ширинку перед Бузовой в облегающем платье

Москва, 14 марта. Певцы Алексей Воробьев и Ольга Бузова порадовали фанатов новым видео, на котором показали, как сыграть в кино любовь с первого взгляда. У звезд получилось более чем реалистично.

Артисты на ролике, опубликованном Бузовой в Instagram, попробовали следовать шуточной инструкции. Закадровый голос говорил звездам, как посмотреть друг на друга и что представить. Например, тарелку с пельменями.

«Для начала вспомните что-то смешное. Например, как ваша подруга уронила мобильник в унитаз», — посоветовал голос, после чего Бузова и Воробьев заразительно рассмеялись.

В какой-то момент увлекшийся игрой певец даже расстегнул перед Бузовой в облегающем платье ширинку и тут же был отчитан закадровым голосом.

«Получилось? Леш, мне кажется, на «Оскар» точно сойдет», — пошутила звезда в посте.

Фанаты осыпали певцов словами похвалы, заметив, какими глазами Воробьев смотрел на Бузову. Паре тут же стали приписывать роман. Хотя некоторые, начиная смотреть ролик, перепутали актера с бывшим бойфрендом певицы — блогером Давидом Манукяном. Они тоже часто вместе снимали юмористические видео.

Манукян, общаясь недавно с подписчиками, намекнул на воссоединение с Бузовой. Он заметил, что сильные чувства так быстро не проходят.