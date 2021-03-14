Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком в Карелии

Петрозаводск, 14 марта. Дорожная авария произошла в Прионежском районе. Пять человек, включая детей, доставлены в больницу, сообщают в региональном ГИБДД.

ДТП зафиксировано на трассе А-215 рядом с Петрозаводском. Автомобиль KIA Sorento занесло из-за большой скорости, и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes.

Медики госпитализировали пассажиров иномарки: 61-летнюю женщину, 31-летнюю женщину, девочек 11 и 7 лет. Также пострадал 40-летний водитель KIA, ему медики оказали помощь на месте инцидента.

Два человека пострадали в аварии с участием автомобиля такси на Люсиновской улице в Москве. Известно, что один из участников аварии работает таксистом, сообщает РИАМО.