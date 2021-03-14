Россиянин Александр Большунов получил Большой хрустальный глобус

Берн, 14 марта. Лидеру сборной России Александру Большунову вручили Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.

Лыжник Александр Большунов во второй раз в карьере получил Большой хрустальный глобус. Церемония награждения прошла в швейцарском Энгадине, где состоялся заключительный этап Кубка мира.

О победе Большунова в общем зачете КМ стало известно в начале февраля. По итогам завершившегося сезона 24-летний лыжник набрал 1765 очков. Соотечественник Большунова Ярослав Якимушкин впервые в карьере стал вторым в общем зачете КМ, третье место занял норвежец Йоханнес Клебо. Стоит отметить, что лидер сборной России также получил Малый хрустальный глобус как победитель дистанционного зачета.