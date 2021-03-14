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Экономика

Аналитики не ждут роста цен на рынке аренды жилья

Аналитики не ждут роста цен на рынке аренды жилья

Москва, 14 марта. Околонулевая динамика цен проявляется на российском рынке аренды жилья. Некоторые рантье начали задумываться о продаже неликвидной недвижимости.

Средний ценник за аренду однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах России в марте остановился на уровне в 16,8 тыс. рублей. Это на 0,7% меньше февральского значения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «ЦИАН».

Двухкомнатные квартиры подешевели на 0,2% за месяц. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках — 18 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной — 24,3 тыс. рублей. Эксперты считают, что спрос отстает от показателей прошлого года на 12%. Перенасыщенность рынка предложением тормозит рост цен. Самые ликвидные квартиры по-прежнему находят своих съемщиков, а переоцененные не снимаются. В связи с корректировкой рынка многие рантье задумываются о продаже квартир, потерявших свою доходность.

Пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние на рынок. Несмотря на возникшие трудности, спрос на жилье в новостройках остался стабильным. Стабильность индустрии удалось поддержать за счет льготной программы кредитования.

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