Аналитики не ждут роста цен на рынке аренды жилья

Москва, 14 марта. Околонулевая динамика цен проявляется на российском рынке аренды жилья. Некоторые рантье начали задумываться о продаже неликвидной недвижимости.

Средний ценник за аренду однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах России в марте остановился на уровне в 16,8 тыс. рублей. Это на 0,7% меньше февральского значения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «ЦИАН».

Двухкомнатные квартиры подешевели на 0,2% за месяц. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках — 18 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной — 24,3 тыс. рублей. Эксперты считают, что спрос отстает от показателей прошлого года на 12%. Перенасыщенность рынка предложением тормозит рост цен. Самые ликвидные квартиры по-прежнему находят своих съемщиков, а переоцененные не снимаются. В связи с корректировкой рынка многие рантье задумываются о продаже квартир, потерявших свою доходность.

Пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние на рынок. Несмотря на возникшие трудности, спрос на жилье в новостройках остался стабильным. Стабильность индустрии удалось поддержать за счет льготной программы кредитования.