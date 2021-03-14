Участница «Холостяка» появилась перед Тимати в спортивном костюме и без макияжа

Дубай, 14 марта. Одна из участниц нового сезона шоу «Холостяк» Катя Голден не успела подготовиться к съемкам и появилась перед рэпером Тимати в спортивном костюме и без макияжа.

В первом выпуске шоу состоялось знакомство главного героя с участницами. 23-летняя Голден прилетела на проект из Лос-Анджелеса как раз перед съемками встречи Тимати с девушками. Она добиралась до назначенного места тремя видами транспорта: самолетом, поездом и автомобилем. И считала, что едет пока что лишь на кастинг.

Как отметил Тимати, девушка подала заявку на участие в шоу в последний момент и буквально успела запрыгнуть в уходящий вагон.

«Мне самому очень интересно, как она отреагирует. В этом «Холостяке» все пойдет не по плану. Это замечательно, это прекрасно. Это то, зачем я приехал», — прокомментировал рэпер.

На съемках Голден появилась в шубе и с пучком на голове.

«Я надеялась, что буду в платье, с макияжем, с подарком, но получилось так, как получилось. Значит, первое впечатление должно быть такое», — сказала участница.

Тимати не оставил девушку без внимания. Рэпер осчастливил ее платьем, которое выбрал на свой вкус. Девушка осталась в восторге.

Первые две участницы Мария Вебер и Дарья Погадаева появились перед Тимати в эффектных нарядах и с подарками в руках. Одна вручила рэперу доску для серфинга с числом 13, а другая — авторский парфюм.