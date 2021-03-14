Более 52 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в США за сутки

Вашингтон, 14 марта. Специалисты Университета Джонса Хопкинса опубликовали актуальные данные о числе зараженных коронавирусом на территории Соединенных Штатов.

COVID-19 за минувшие сутки нашли еще у 52 642 американцев. Также за последние сутки скончался 1701 пациент с подтвержденным коронавирусом SARS-CoV-2. Информацией об этом поделились в Университете Джонса Хопкинса после анализа статистики федеральных, местных властей, средств массовой информации и данных из открытых источников.

За все время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции на территории Соединенных Штатов было выявлено 29 400 958 зараженных. От последствий COVID-19 в стране умерло уже 534 315 человек, озвучили специалисты.

Американка получила трогательный рецепт «лекарства» после прохождения полного курса вакцинации от коронавируса. Документ разрешал ей обняться с внучкой, с которой женщина нормально не контактировала с марта прошлого года из-за опасности COVID-19.