Стало известно, как выглядит особняк Потапа и Насти Каменских за миллион долларов

Киев, 14 марта. Украинская певица Настя Каменских и ее супруг, продюсер Алексей Потапенко (Потап) тщательно скрывают свой особняк. Кадры с роскошным домом тем не менее появились в Сети.

Пара, сыгравшая свадьбу в 2019 году, живет в двухэтажном особняке под Киевом, в селе Романков. По некоторым данным, сделанный из камня дом стоит порядка миллиона долларов (около 73 миллионов рублей). Участок Потап приобрел еще в 2017 году.

Благодаря YouTube-каналу Кyiv Live стало известно, что выглядит особняк довольно внушительно. Он окружен двумя заборами, по всей территории установлены камеры видеонаблюдения, а на въезде гостей ждет специальный КПП. Во дворе оборудована специальная зона отдыха с бассейном.

Внутри дома преобладают светлые тона. Супруги приобрели дорогую мебель, расставили живые цветы. У звезд есть камин и большая гардеробная.

Каменских призналась в недавнем интервью, что очень хочет получить премию «Грэмми» и старательно работает в этом направлении. Но есть и более серьезная мечта — беременность. По словам артистки, она не зацикливается на поле ребенка, будет рада и мальчику, и девочке.