Вместо чучела в Калужской области на Масленицу сожгли целый замок. ФАН-ТВ

Жители Калужской области решили не только проводить зиму, но заодно и прогнать коронавирус. В самом большом арт-парке Европы Никола-Ленивце подошли к процессу максимально творчески: вместо чучела из лозы и веток соорудили настоящий замок с тремя башнями, каждая из них — 24 метра в высоту. Назвали его соответственно — «замок корона-людоеда», а само мероприятие — «Масленица. Вакцинация».

Кроме того, в парке установили девять инсталляций из металла и фанеры, правда их сжигать не планируют. За участие в традиционных масленичных конкурсах и хороводах посетители получали «блинкойны», которые можно было обменять на сувениры.

Ритуальное сожжение арт-объекта получилось очень зрелищным. Кадры, снятые с коптера, демонстрируют невероятный масштаб мероприятия. Такие задорные проводы зимы в арт-парке не редкость. Ежегодно организаторы фестиваля придумывают что-то необычное. Тут уже сжигали 66-метровый мост из сухостоя, «Медиабашню», «Бастилию» и «Жар-птицу».