Скончался режиссер сериала «Место преступления» Петер Пацак

Вена, 14 марта. Знаменитый режиссер и художник Петер Пацак умер в возрасте 76 лет в австрийском городке Кремс-на-Дунае. Об этом стало известно после обновления его профиля на сайте IMDB.

Петер Пацак был известным деятелем искусства. Талантливый режиссер прославился еще и как продюсер, сценарист, композитор и художник. Его произведения выставляются не только в Австрии, но и во всем мире.

Самыми известными киноработами режиссера стали сериалы «Место преступления» и «Телефон полиции — 011», которые полюбились и российскому зрителю. Эксперты также считают, что почетное место в истории австрийского телевидения Пацак заслужил пародийным криминальным сериалом «Kottan ermittelt».

Петер Пацак отмечен различными наградами за свой вклад в развитие австрийского телевидения. Причина смерти пока не сообщается.

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