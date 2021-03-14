Сергей Безруков признался, что снялся в рекламе из-за долга по ипотеке

Москва, 14 марта. Известный российский актер Сергей Безруков рассказал, что у него большой долг по ипотеке, поэтому звезде приходится «работать за семерых».

Актер является художественным руководителем Московского губернского театра, где играет во многих постановках. Народный артист РФ признается, что соглашается на любые проекты из-за долгов. Оказывается, несколько лет назад Безруков купил квартиру в Москве в ипотеку, и срок займа «огромный».

«Когда у тебя ипотека, то ты занимаешься просто тем, что обеспечиваешь будущее своей семьи», — заявил он в эфире программы «Ты не поверишь!».

Звезда «Бригады» добавил, что сейчас он работает «на будущее», поэтому на отдых просто нет времени. По словам актера, ему даже пришлось сняться в рекламе, чтобы внести платеж по ипотеке. Безруков всегда был противником рекламы, но, оказавшись в сложном финансовом положении, был вынужден принять предложение рекламодателей.

Несмотря на трудности, 47-летний артист не унывает. У него есть загородный дом в Московской области с курятником, садом и огородом. Сергей не боится «запачкать руки» и вместе с семьей занимается домашним хозяйством.

Ранее сообщалось, что коллеги очень переживают за здоровье Безрукова. Дмитрий Дюжев заявил, что артист настолько увлечен своей работой, что однажды перенес сердечный приступ прямо на сцене.