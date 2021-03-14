ЦИК РФ рассказал подробности многодневного голосования в Нидерландах

Москва, 14 марта. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ рассказала о многодневных выборах в Нидерландах, которые пройдут с 15 по 17 марта.

Российский ЦИК в Telegram-канале написал, что в Нидерландах состоятся первые многодневные выборы в современной политической истории страны. Граждане смогут проголосовать на участках, по почте и по договоренности. Кроме того, власти организовали мобильные избирательные участки для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов.

Также отмечается, что в Нидерландах нет списков избирателей. Граждане смогут проголосовать после предъявления персональной карточки избирателя с серийным номером. Подобный документ получает каждый зарегистрированный житель. В случае потери карточки ее можно получить повторно. После голосования документ остается на избирательном участке.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала количество желающих провести онлайн-голосование регионов. Заявки поступили из 11 субъектов страны.