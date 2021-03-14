Третье заседание Совместного военного комитета «5+5» пройдет в Сирте



Сирт, 14 марта. Совместный военный комитет «5+5» готовится к проведению третьего заседания по стабилизации ситуации в Ливии.

Делегация ведомства прибыла в Сирт из Триполи. По данным источников, в переговорах также примут участие члены Правительства национального согласия и представители главнокомандующего Халифы Хафтара.

صور | وفد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ينطلق من العاصمة #طرابلس إلى #سرت لعقد اجتماعهم الثالث#ليبيا pic.twitter.com/xgOI46o3yi — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 14, 2021

Заседание пройдет в присутствии Миссии ООН по поддержке в Ливии и станет продолжением Форума политического диалога, который завершился в Женеве 5 февраля. Военные возобновят обсуждение механизмов для реализации соглашения о постоянном прекращении огня.

Глава делегации Ливийской национальной армии Амраджиа Амами заявил, что участники встреч рассмотрят вопрос открытия трассы Тарик ас-Сахили, связывающей Сирт и Мисурату. По его словам, стороны находятся на стадии передачи технических отчетов.

Военнослужащий отметил, что в рамках заседаний комитет подведет итоги переговоров с иностранными гражданскими наблюдателями, которые состоялись 4 марта. Представители других стран занимаются оценкой ситуации и координацией с местными инспекторами.

عاجل | رئيس وفد حفتر باللجنة العسكرية إمراجع العمامي لفبراير: سنناقش في اجتماع اللجنة اليوم الإسراع في فتح الطريق الساحلي بعد إزالة الألغام وتقديم التقارير الفنية من الطرفين.



العمامي لفبراير: نتائج زيارة عمل المراقبين الدوليين إلى ليبيا من أجندة اجتماع اللجنة في #سرت. #ليبيا pic.twitter.com/YJt86gGP7Q — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 14, 2021

На этой неделе в Сирте завершилось заседание Палаты представителей Ливии, которое проходило с 8 по 10 марта. В рамках совещаний парламент предоставил вотум доверия переходному Правительству национального единства под руководством Абд аль-Хамида Дабибы.