Мария Захарова обрушилась с критикой на агрессию Запада в интернете

Москва, 14 марта. Россия сумела выстроить систему обороны, которая не позволяет Западу предпринимать агрессивных шагов в отношении Москвы, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, западные представители не проявляют открытую агрессию, однако демонстрируют злобное поведение в информационном пространстве.

Мария Захарова подчеркнула, что иностранные оппоненты устраивают «грязные игры» в интернете, поскольку чувствуют слабину со стороны России. Они начинают блокировать отечественные документальные фильмы и информационные каналы, добавила спикер.

Как стало известно ранее, МИД РФ оценил негативное влияние Запада на работу интернета.