Украинские пограничники задержали двух неизвестных

Киев, 14 марта. Пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила о задержании двух мужчин, которые незаконным образом пытались попасть в страну из Белоруссии.

Украинские пограничники задержали пеших путешественников. По сообщениям Госпогранслужбы, мужчины двигались вблизи пункта пропуска «Пища». В ходе проверки документов выяснилось, что один из задержанных был гражданином России.

«Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела «Свитязь» вблизи пункта пропуска «Пища». Пограничники моментально задержали пеших путешественников и выяснили, что один из них является гражданином Республики Беларусь, другой — Российской Федерации», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

Мужчины сознались, что дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС — также нелегально. В отношении задержанных будут проведены проверки. Украинские пограничники ранее задержали мужчину с "пернатой" контрабандой из РФ.