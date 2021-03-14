Зампред правительства Ставрополья арестован по делу о миллионных взятках

Ставрополь, 14 марта. Суд Ставрополя вынес решение арестовать зампредседателя правительства Ставрополья Александра Золотарева. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере.

Чиновник проведет под стражей два месяца, до 12 мая. Защита вице-премьера собирается обжаловать решение.

Золотарев стал фигурантом уголовного дела по факту получения взяток в общей сумме 60 млн рублей. Оперативники задержали его в аэропорту Ставрополя при попытке сбежать.

По данным следствия, в декабре 2017 году обвиняемый получил взятку в сумме 2,5 млн рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству детской больницы. Еще одна крупная сумма была получена при возведении лечебно-диагностического корпуса краевого кардиологического диспансера. Сумма взятки составила более 15 млн рублей. Корпус онкодиспансера строился по той же схеме. Чиновник, по версии следствия, в «благодарность» получил 45 млн рублей.