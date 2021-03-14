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Баранец объяснил, почему Британия завидует военному прогрессу РФ

Баранец объяснил, почему Британия завидует военному прогрессу РФ

Москва, 14 марта. Великобритания завидует России, потому что британское вооружение застыло в прошлом поколении, уверен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Комитет по вопросам обороны Палаты общин британского парламента подготовил доклад, в котором озвучил следующие выводы – в случае возможного военного конфликта с Россией танковые подразделения Соединенного Королевства потерпят поражение, причиной которому послужит вынужденная эксплуатация бронетехники устаревшего образца. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец согласен с данным заявлением, передает «ПолитРоссия» в своем эксклюзивном материале.

По мнению военного обозревателя, английские бронемашины застыли в прошлом поколении, в то время как Россия занимает передовые позиции мирового танкостроения.

Виктор Баранец также подчеркнул, что для создания танка необходимы огромные денежные средства. Например, средняя стоимость боевой машины нового образца колеблется в пределах 6-9 миллионов долларов.

В США на создание «идеального» танка Abrams потратили 20 миллионов долларов. Они считают электронику главным преимуществом своей идеи, чем постоянно хвастаются перед всем миром. По словам Баранца, Россия учитывает этот фактор и понимает, что первая ракета, которая попадет в Abrams, отключит все умные устройства американского детища.

Ранее Баранец предупредил Японию о последствиях в случае блокады Курил.

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