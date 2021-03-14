Администрация Байдена намерена «заставить Россию плакать»

Вашингтон, 14 марта. Новое американское руководство планирует использовать жесткие методы по отношению к России и другим конкурентам США.

Американские журналисты ранее обнародовали информацию о планах Белого дома по проведению кибератак в отношении Ирана, КНР и России. Эксперты считают, что подобные действия направлены на формирование неразберихи и беспорядка в государствах — конкурентах Америки.

«Заставьте их плакать: Америка должна пойти в наступление в киберпространстве», — написали журналисты США.

В статье отмечается, что постоянные кибератаки могут повлечь за собой массовые беспорядки на улицах стран. Тогда враги Вашингтона начнут думать, прежде чем действовать против администрации президента Джо Байдена, передает «ПолитРоссия».

Как стало известно ранее, в Кремле заявили о разногласиях с администрацией Байдена.