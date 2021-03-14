Рэпер Элджей напугал поклонников снимком с капельницами после вечеринки Ивлеевой

Москва, 14 марта. Рэпер Алексей Узенюк, более известный под псевдонимом Элджей, показал поклонникам последствия вечеринки в честь дня рождения его супруги Насти Ивлеевой.

Элджей вышел на связь с поклонниками в Instagram, он опубликовал в Stories фотографию после грандиозного пиршества. На снимке изображены четыре капельницы, очевидно, Узенюк хотел показать, что таким образом борется с похмельем.

Поклонники испугались за здоровье 26-летнего певца. Под последними постами они интересуются, что у него болит. Некоторые пользователи предположили, что не стоило употреблять столько алкоголя, если он вызывает такой «жесткий отходняк».

Звезда «Орла и решки» Анастасия Ивлеева отпраздновала день рождения 8 марта, а 12 марта в одном из шикарных столичных ресторанов состоялось торжественное мероприятие по случаю юбилея телеведущей. Она пригласила на свое 30-летие весь российский бомонд. На празднике Ивлеевой были Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным, Николай Басков, Ксения Собчак и другие известные россияне.

На вечеринку также пожаловали новые лица интернета — Даня Милохин и Дина Саева. Журналисты признали, что день рождения Ивлеевой был масштабнее вечеринки Ольги Бузовой в честь 35-летия певицы.