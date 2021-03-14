Чехия на 40% сокращает поставки вакцины AstraZeneca в страну

Прага, 14 марта. Поставки вакцины против коронавируса от англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в Чехию в ближайший период будут сокращены на 40%, сообщили в минздраве страны.

Уточняется, что на будущей неделе государство получит 9,6 тыс. доз препарата вместо 16,8 тыс. В период с 22 по 28 марта в Чехию поступит 10,8 тыс. доз, а не 88 тыс., как планировалось ранее.

«В конце марта будет получено 99,8 тыс. доз вакцины», — добавили в минздраве со ссылкой на данные от производителей препарата.

Ранее в AstraZeneca предупреждали, что поставки вакцины в страны Евросоюза в ближайшее время будут сокращены на 73% из-за проблем с транспортировкой препарата в рамках глобальной цепочки системы снабжения. В ряде стран от использования вакцины этого производителя отказались.