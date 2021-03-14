Соматические мутации в мозге могут быть причиной шизофрении

Вашингтон, 14 марта. Редкие мутации в клетках мозга могут оказаться причиной развития психических расстройств, выяснили специалисты из Медицинского исследовательского института Стэнли.

Соматические мутации у эмбриона распределяются по всему организму или находятся в отдельных тканях, что затрудняет их обнаружение в образцах слюны или крови. Современные методы генетического секвенирования помогли специалистам выявлять соматические мутации. Ученые определили последовательность белков в посмертных образцах мозга, сердца и печени у 27 человек с шизофренией.

Исследование на экспериментальном уровне продемонстрировало биологические последствия соматических мутаций, которые могут быть основным скрытым фактором психических заболеваний, в том числе шизофрении. Даже минимальное количество таких изменений может привести к функциональным расстройствам. Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему рожденные весной люди больше остальных подвержены болезням психики.