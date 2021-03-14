Опубликовано видео горящей бесхозной скважины на въезде в Абинск

Краснодар, 14 марта. Попытка осуществить демонтажные работы на скважине возле Абинска привела к пожару. В результате инцидента сгорела спецтехника. Инцидент был заснят на видео.

По данным источника ФАН, газовая скважина была пробурена еще в 1949 году. Позднее ее забросили. Для «ликвидации» скважины пригнали бурильную установку на базе грузового автомобиля «КрАЗ». После бурения нескольких шурфов начал выходить остаточный газ, который в итоге воспламенился.

Несмотря на то, что топливо полыхало недолго, пламя перекинулось на спецавтомобиль. В итоге машина сгорела, сообщал ФАН.