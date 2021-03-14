Житель Саратова заплатил 33 тысячи рублей за интим-услуги, но не дождался их

Саратов, 14 марта. Житель Заводского района стал жертвой телефонной мошенницы. 30-летний мужчина заплатил 33400 рублей в качестве предоплаты за интим-услуги, но не дождался их. Пострадавший решил обратиться в полицию, которая возбудила уголовное дело.



Юридический консультант Валерий Трофимов рассказал, что у неудачливого саратовца мало шансов получить свои деньги назад.

«Всегда немного смешат такие истории, если говорить честно. У людей словно отключается мозг: как за такие услуги можно платить заранее, едва услышав томный голос девушки по телефону? Да и деньги мужчина отдал откровенно сумасшедшие. Полиция, конечно, приняла заявление, но разыскать преступницу будет сложно. Слишком много таких мошенников развелось: современные телефоны и временные счета позволяют остаться анонимным даже для полицейских», — отметил специалист.

Ранее машина без водителя сбила девушку в Саратове. Владелец автомобиля не предпринял всех необходимых мер, исключающих его движение.