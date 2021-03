Алена Свиридова поделилась «ужасными» воспоминаниями о концерте Эми Уайнхаус

Москва, 14 марта. Актриса и певица Алена Свиридова выступила в шоу «Точь-в-точь» с пародией на британскую исполнительницу Эми Уайнхаус. Члены жюри единогласно поставили ей высший балл.

Свиридова исполнила песню Уайнхаус You Know I'm No Good. Певице удалось передать непростое эмоциональное состояние звезды, страдавшей от алкогольной и наркотической зависимости.

Членов жюри настолько поразило перевоплощение актрисы, что она получила от каждого по пять баллов. Свиридова поблагодарила за такую оценку и поделилась «ужасными» воспоминаниями о концерте британской исполнительницы в Москве. По словам артистки, выступление Уайнхаус «пронзило» ее в самое сердце.

«Это был какой-то гладиаторский ринг. Она там стояла, ей там подносили эти добрые люди воду, прибегали со стаканчиком. И какое-то распятие было прилюдное. Мне было стыдно, что я нахожусь среди публики и вот на это смотрю», — рассказала Свиридова.

Уайнхаус занесли в Книгу рекордов Гиннесса как первую и единственную британскую певицу, выигравшую пять наград «Грэмми». Она скончалась 23 июля 2011 года в своем доме в Камдене от сердечного приступа в возрасте 27 лет.

В новом выпуске шоу выступила также актриса Валерия Ланская. Она спела хит «Зажигай сердце» Ани Лорак.