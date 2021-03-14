Жителей Сочи угостили напечатанными на 3D-принтере блинами по случаю Масленицы

Сочи, 14 марта. Сочинцы принимают участие в традиционных гуляниях по случаю Масленицы в Олимпийском парке. Организаторы праздника решили принести в него «технические мотивы».

В этом году на Медальной площади в Олимпийском парке Сочи проходит так называемая техномасленица. На празднике выступают ансамбли народного творчества и танцевальные коллективы. Завершатся гуляния традиционным сожжением чучела Масленицы.

Начались гуляния с блинного забега. Его участники стартовали с Медальной площади и пробежали 5 км. Организаторы мероприятия также подготовили ряд квестов и мастер-классов специально для сочинцев.

Для гостей праздника организаторы приготовили необычное угощение в виде блинов, которые напечатали при помощи 3D-принтера. Его собрал специалист лицея «Сириус» Ильгиз Сабанчин. Он также запрограммировал устройство для производства нескольких рисунков. Гости праздника могут, например, выбрать блины в форме спирали, звезды или олимпийского факела.

Не только жители Сочи решили провести Масленицу оригинальным способом. В честь этого праздника, к примеру, калужане сожгли «замок корона-людоеда».