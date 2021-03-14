Психолог рассказала, когда обществом начнут править извращенцы

Западная пропаганда в духе того, что всем должно быть хорошо, может в скором времени привести к попыткам легализации зоофилии и педофилии. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, политика гендерно-нейтрального воспитания детей и пропаганда однополых отношений станут отправной точкой для куда более серьезных изменений во всем мире.

«То, что происходит сейчас — это только начало. Скоро еще и зоофилию, и педофилию начнут продвигать как норму. Я уверена, что к этому все придет», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова привела конкретный пример того, как вещи, ранее считавшиеся немыслимыми, могут постепенно проникать в повседневную жизнь.

«Уже сейчас в Нидерландах есть заведения для зоофилов. Если они там существуют, значит, это в рамках законодательства. Видите, какая активная пропаганда идет на тему того, что всем должно быть хорошо. Думаю, что и извращенцев ждет легализация. Найдутся люди, которые будут готовы в этом участвовать как вторая сторона. Если для насильника найдется жертва, которая сама этого хочет, то это уже можно предъявить как основание для узаконивания», — пояснила собеседница.

В завершение она отметила, к каким катастрофическим последствиям могут привести подобные инициативы.

«Думаю, что сегодня Россия противостоит тенденциям, которые уже захватили Запад. Остается только догадываться, как в будущем может сложиться ситуация, если мы ослабим свою борьбу. Нужно понимать, что у зоофилов и педофилов дело не в каком-то отдельном участке мозга. Вот здесь он не такой, как все, а в остальном он прекраснейший человек. Это извращение — от и до! Если таких людей вытащить на поверхность, начать признавать, то вскоре они станут проходить во властные структуры. Обществом начнут править извращенцы, в том числе и духовные. Можно сказать, что тогда миром будет править дьявол», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова рассказала Федеральному агентству новостей, кто и зачем уничтожает институт семьи.