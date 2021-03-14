Убари, 14 марта. Город на юго-западе Ливии подвергся атаке. Всего нанесено четыре удара с воздуха.

Местный чиновник подтвердил, что беспилотные летательные аппараты, принадлежность которых не установлена, напали на столицу муниципалитета Вади-эль-Хаят в ночь с 13 на 14 марта.

Взрывы произошли в разных частях города, в том числе в районах Джарма и Аш-Шариб. Информация о пострадавших и погибших пока не сообщается. В социальных сетях появились фотографии разрушенных после атаки зданий.



По неподтвержденным данным, организатором авиаударов является Африканское командование Вооруженных сил США. Структура уже нападала на Убари 24 марта 2018 года. Тогда Пентагон заявил, что в ходе операции удалось нейтрализовать двух террористов.

Командование AFRICOM известно сфабрикованными отчетами о ситуации в Ливии. Так, представительство Вашингтона не раз публиковало фейки о деятельности РФ в североафриканской стране.

В марте текущего года нападению подвергся лагерь спецназа в городе Гарьяне, расположенный южнее Триполи. Рядом с базой взорвалось два артиллерийских снаряда. Жертв удалось избежать.