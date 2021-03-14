Взрывы и разрушенные здания: по Убари в Ливии нанесли авиаудар

Убари, 14 марта. Город на юго-западе Ливии подвергся атаке. Всего нанесено четыре удара с воздуха.
Местный чиновник подтвердил, что беспилотные летательные аппараты, принадлежность которых не установлена, напали на столицу муниципалитета Вади-эль-Хаят в ночь с 13 на 14 марта.
Взрывы произошли в разных частях города, в том числе в районах Джарма и Аш-Шариб. Информация о пострадавших и погибших пока не сообщается. В социальных сетях появились фотографии разрушенных после атаки зданий.
#عاجل| «طيران مجهول» يقصف فجر اليوم الأحد منزلاً في حي #الشارب بمنطقة أوباري وأنباء تتحدث عن أن القصف تمّ بواسطة طائرة مسيّرة تتبع #الأفريكوم. #الساعة24 #ليبيا pic.twitter.com/8xpjQI6JRm— الساعة 24 (@alsaaa24) March 14, 2021
По неподтвержденным данным, организатором авиаударов является Африканское командование Вооруженных сил США. Структура уже нападала на Убари 24 марта 2018 года. Тогда Пентагон заявил, что в ходе операции удалось нейтрализовать двух террористов.
Командование AFRICOM известно сфабрикованными отчетами о ситуации в Ливии. Так, представительство Вашингтона не раз публиковало фейки о деятельности РФ в североафриканской стране.
В марте текущего года нападению подвергся лагерь спецназа в городе Гарьяне, расположенный южнее Триполи. Рядом с базой взорвалось два артиллерийских снаряда. Жертв удалось избежать.