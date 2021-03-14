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Украина планирует отказаться от перехода на летнее время

Украина планирует отказаться от перехода на летнее время

Киев, 14 марта. Члены фракции «Слуга народа» рассчитывают, что Верховная рада Украины 19 марта рассмотрит во втором чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время.

Если его примут, в украинских регионах не будут переводить стрелки часов. То есть страна останется на зимнем времени. На Украине считают, что именно оно является наиболее подходящим для всех регионов. Переход на летнее время в стране происходит ежегодно в последнее воскресенье марта, а на зимнее — в последнее воскресенье октября.

Депутат Верховной рады Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива довольно резко высказался об инициативе отменить перевод стрелок часов. В нецензурной форме он отметил, что не знает, по какому времени будут жить регионы.

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