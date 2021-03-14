Названа возможная причина пожара на газовой скважине под Краснодаром

Краснодар, 14 марта. Огонь охватил газовую скважину в Абинске. Источник ФАН раскрыл вероятную причину ЧП.

Собеседник рассказал, что возгорание могло произойти из-за технических проблем, возникших на буровой вышке. Пламя удалось быстро потушить. Инцидент обошелся без пострадавших.

Происшествие случилось во время демонтажа скважины, которую не используют на протяжении последних нескольких лет. По предварительным данным, первыми загорелись остатки газа, а затем — буровая установка, расположенная на грузовике.

Ранее ФАН сообщал о первом лесном пожаре в 2021 году. Его зафиксировали в Хабаровском крае.