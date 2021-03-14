ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по поселку на юге ДНР

Донецк, 14 марта. Прифронтовой поселок Ленинское на юге ДНР был обстрелян со стороны ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата.

Как рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в 12:15 по московскому времени украинский беспилотник был замечен в небе над поселком Ленинское. БПЛА двигался с направления населенного пункта Водяное, который находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Достигнув поселка, украинский беспилотный летательный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство.

При этом ранее сообщалось, что военнослужащие ДНР сбили украинский дрон над южной окраиной Донецка. Беспилотник корректировал ведение огня из 120-мм минометов. Аналогичная ситуация произошла в ЛНР в районе прифронтового поселка Молодежное.