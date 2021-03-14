Первое решение нового премьера Ливии направлено против коррупции



Триполи, 14 марта. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба выступил с первой инициативой после предоставления вотума доверия парламентом Ливии.

Премьер призвал государственные компании и инвестиционные фонды ограничить движение денежных средств. Сообщается, что решение направлено на предотвращение коррупции.

Политик занял кабинет министров в Триполи через несколько дней после проведения заседания Палаты представителей, которое состоялось в Сирте. В столице он встретился с руководителями департаментов для обсуждения плана работы временного органа власти.

«На нас возложена ответственность прекратить ненадлежащее распоряжение финансами страны», — говорится в документе.

خطوة في الاتجاه الصحيح



رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يطلُب إيقاف حركة جميع حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها مؤقتا عدا المتعلقة بمصروفات الباب الأول من الميزانية . pic.twitter.com/Yf2FHyDgE4 — بــنغازي 24 (@Bengazi24) March 13, 2021

Инициативу Дабибы прокомментировал глава комитета по ликвидности Центрального банка Бенгази Рамзи аль-Ага. По его мнению, это мера предосторожности, так как фонды находились под контролем триполитанского Правительства национального согласия (ПНС).

Властей Триполи тем временем уличили в коррупции. Счетная палата Ливии опубликовала отчет, согласно которому экс-премьер Файез Саррадж и его подчиненные растратили 37,4 миллиона динаров на личные нужды.