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Ливия

Первое решение нового премьера Ливии направлено против коррупции

Первое решение нового премьера Ливии направлено против коррупции
Триполи, 14 марта. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба выступил с первой инициативой после предоставления вотума доверия парламентом Ливии.

Премьер призвал государственные компании и инвестиционные фонды ограничить движение денежных средств. Сообщается, что решение направлено на предотвращение коррупции.

Политик занял кабинет министров в Триполи через несколько дней после проведения заседания Палаты представителей, которое состоялось в Сирте. В столице он встретился с руководителями департаментов для обсуждения плана работы временного органа власти.

«На нас возложена ответственность прекратить ненадлежащее распоряжение финансами страны», — говорится в документе.

Инициативу Дабибы прокомментировал глава комитета по ликвидности Центрального банка Бенгази Рамзи аль-Ага. По его мнению, это мера предосторожности, так как фонды находились под контролем триполитанского Правительства национального согласия (ПНС).

Властей Триполи тем временем уличили в коррупции. Счетная палата Ливии опубликовала отчет, согласно которому экс-премьер Файез Саррадж и его подчиненные растратили 37,4 миллиона динаров на личные нужды.

Первое решение нового премьера Ливии направлено против коррупции

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