Немецкие СМИ сообщили, что власти страны могли случайно помочь террористам

Берлин, 14 марта. Полиция проверяет 60 случаев получения государственных пособий бизнесом, владельцы которого имеют связь с исламистами. Имеются подозрения о прямом финансировании терроризма.

Правительство Германии выплачивает пособия бизнесу, который пострадал из-за пандемии коронавируса. Предприниматели таким образом уже получили 10 млрд евро.

Выявлено как минимум три случая использования материальной помощи для финансирования террористических группировок на Ближнем Востоке, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник в ведомстве. По подозрению в мошенническом получении государственных дотаций в одном только Берлине инициировано 60 проверок.

Правоохранительные органы уточняют, что выплаты приостановлены до окончания следственных действий. Через некоторое время госпомощь пострадавшим от пандемии предпринимателям будет возобновлена.

Телеканал «360» ранее сообщал о задержании в Крыму лидера организации «Свидетелей Иеговы», деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.