Jeep презентовал новый внедорожник

Москва, 14 марта. Автомобильная марка Jeep провела презентацию семейства внедорожников Wagoneer. Ожидается, что новинка станет прямым конкурентом внедорожников премиум-класса.

Модели Wagoneer и Grand Wagoneer созданы на раме Ram 1500. Они имеют одинаковые размеры и восьмиместный салон в три ряда. Отличие моделей заключается в декоре, отделке салона, опциональном оснащении, силовых агрегатах и трансмиссии.

Компания называет дизайн внедорожников безвременным и олицетворяющим сегодняшнее представление американского премиума. В салоне присутствуют элементы с деревянными вставками, что является данью оригинальному Grand Wagoneer.

Wagoneer оснащен стандартной для автомобилей премиум-класса передней панелью с приборной доской диагональю 10,25 дюйма и мультимедиа с тачскрином в 10,1 дюйма. У Grand Wagoneer приборная панель шире — 12,3 дюйма. Также автомобиль оснащен информационно-развлекательным комплексом Uconnect 5. С помощью сенсорного экрана можно регулировать климатическую систему. Для пассажиров второго ряда в подголовники передних сидений встроены планшеты.

Jeep Wagoneer оснащен 397-сильным двигателем V8 объемом 5,7 литра с восьмиступенчатым «автоматом». У Jeep Grand Wagoneer объем двигателя составляет 6,4 литра с мощностью 477 лошадиных сил.

Новые внедорожники поступят в продажу во второй половине 2021 года. Цены уже известны: Jeep Wagoneer будет стоит 57 955 долларов (около 4,26 млн рублей) а Jeep Grand Wagoneer — 86 995 долларов (6,6 млн рублей).

Американский стартап Canoo ранее представил новый электропикап. Производитель позиционирует модель как прямого конкурента электромобилям Tesla, Ford, Rivian и Hummer.