Человек в состоянии стресса ест больше фастфуда

Москва, 14 марта. Ученые в результате эксперимента обнаружили связь между стрессом, который по разным причинам испытывают женщины с детьми, и количеством потребляемого ими фастфуда.

В исследовании приняли участие 338 страдающих от избыточного веса матерей в возрасте от 19 до 39 лет, пишет журнал Nutrients. Им показывали видеоролики, на которых героини, находясь в аналогичных жизненных ситуациях, рассказывали о здоровом питании, способах управления стрессом и разного рода физической активности.

«Мы использовали рассказы женщин и показали их взаимодействие со своими семьями, чтобы наглядно продемонстрировать факторы стресса в повседневной жизни. После просмотра многие участницы эксперимента сказали: «Я впервые осознала, что испытываю такой стресс»», — рассказала ведущий автор работы профессор Мей-Вей Чанг.

Она отметила, что многих испытуемых мучают частые головные боли и проблемы со сном. Но, замечая у себя такие проблемы, женщины не понимали, что те свидетельствуют о стрессе.

Профессор подчеркнула, что причина частого потребления фастфуда кроется не в отсутствии желания питаться здоровой пищей. Когда участницы эксперимента осознавали, сколько стресса испытывают ежедневно, количество продуктов с высоким содержанием жира в их рационе сокращалось.

Диетологи неоднократно предупреждали о вреде фастфуда. Врач Нурия Дианова отмечала, что его потребление негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева выделила самый вредный продукт быстрого питания.