Рынку нефти предсказали устойчивый дефицит в 2021 году

Москва, 14 марта. Нефтяные котировки перешли на комфортный для РФ уровень. Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал, чего ожидать от рынка в текущем году,

Для рынков решение ОПЕК+ не наращивать квоты нефтедобычи стало большим сюрпризом. Дело в том, что на фоне реактивации «дела Хашогги» администрацией президента США Джо Байдена позиция Саудовской Аравии изменилась, страна начала искать большей поддержки со стороны Москвы. Это вылилось в решение не увеличивать объемы добычи, что стало причиной роста мировых цен на углеводороды, отмечает ИА REGNUM.

В 2021 году на рынке нефти ожидается устойчивый дефицит на фоне ограничений со стороны альянса и спада активности в США по бурению новых скважин. Также благодаря вакцинации вырастет мобильность населения в крупнейших экономиках.

В конце торговой недели котировки нефти закрепились на уровне свыше 69 долларов. Созданный ОПЕК+ благоприятный фон сохраняется. Также этому способствует вакцинация населения. Однако есть факторы, которые не дают российской валюте укрепиться в полной мере.