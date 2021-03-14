«Предвыборная демагогия»: Хазин об идеях Зюганова о «подозрительно богатых»

Экономист Михаил Хазин назвал пиар-ходом предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых». С такой идеей лидер парламентской партии коммунистов выступил в своем Telegram-канале.

Так Зюганов отреагировал на обнародованное ранее предложение Минтруда отдифференцировать при выплате детских пособий реально нуждающихся. Для этого, по предложению министерства, следует ограничить получение детских выплат «подозрительно бедными» семьями, которые заявляют о низких официальных доходах, но при этом владеют значительным имуществом.

По мнению известного экономиста Михаила Хазина, предложение Геннадия Зюганова является пиар-ходом в предвыборной кампании в преддверии выборов в Госдуму, намеченных на осень 2021 года.

«Думаю, это предвыборная демагогия», — отметил Хазин, комментируя ФАН предложение Зюганова.

Михаил Хазин считает, что нынешняя экономическая модель, навязанная нашей стране Западом еще в начале 1990-х, в принципе не соответствует интересам России, а налоги для физических лиц — это только вершина айсберга. Экономист объяснил свое видение ситуации.

«Считаю, что сначала нужно определиться, какую модель экономического роста вы хотите, — отметил Хазин. — Пока у нас «модель экономического спада» со сверхвысокими налогами на реальное производство. Сначала нам надо определиться, какой мы хотим экономический рост, потом нам надо определиться, какую мы хотим налоговую модель для экономики в целом. А уже после этого разбираться с налогами на физических лиц. Без этого — все это предвыборная демагогия. Давайте сначала откажемся от модели «гарантированного экономического спада» и только после этого будем обсуждать налоги. Иначе это бессмысленно».

«Моделью экономического спада» для России Хазин считает так называемый «Вашингтонский консенсус», навязанный нашей стране Западом после распада СССР.

«Нужно прежде всего отказаться от модели «Вашингтонского консенсуса», который у нас работает с 1991 года», — подчеркнул эксперт.

Напомним, с 1 января 2021 года в России перестала действовать единая плоская шкала подоходного налога в 13%. Теперь с доходов, превышающих пять миллионов рублей в год, нужно отдавать 15% в виде налогов. Дополнительные деньги, полученные с обеспеченных россиян в ходе этой налоговой реформы, планируется направить на лечение детей с редкими (орфанными) заболеваниями.

Для справки. «Вашингтонский консенсус» (англ. Washington Consensus) — модель макроэкономической политики, которая в конце XX века была рекомендована Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком для государств, переживающих финансовый и экономический кризис. Термин «Вашингтонский консенсус» применяется и в более широком смысле: для характеристики мер, направленных на усиление в экономике какого-либо государства роли рынка и на снижение роли государственного сектора.