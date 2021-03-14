Стали известны планы Владимира Путина на грядущую неделю

Москва, 14 марта. Российский президент Владимир Путин планирует провести конференцию по вопросам развития Крыма в день воссоединения полуострова с РФ. Об этом сообщили СМИ.

Согласно полученной информации, глава государства примет участие в совещании, на котором будут рассмотрены вопросы социально-экономического развития Крыма.

На следующей неделе также состоится телемост с участием Путина и президента Киргизии, во время которого пройдет торжественное открытие Таласского золоторудного комбината.

Также российский лидер на неделе проведет коллегию Генеральной прокуратуры РФ.

Как стало известно ранее, Путин назвал причину проведения референдума в Крыму.