Чиновник в ЕАО подозревается в служебном подлоге при выполнении контракта

Биробиджан, 14 марта. Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении первого замглавы администрации Смидовичского района. Основанием стали итоги прокурорской проверки.

По мнению правоохранителей, чиновник злоупотребил должностными полномочиями и совершил служебный подлог при выполнении муниципального контракта.

В прокуратуре установили, что местный орган власти заключил договор с подрядной организацией, которая должна была построить водовод в поселке Николаевка. Фигурант якобы подписал акты выполненных работ, часть из которых так и осталась несделанной. Чиновника это не смущало, в итоге подрядчик получил 1,8 миллиона рублей.

Сейчас правоохранители проводят проверку в отношении главы компании-исполнителя контракта. Против него могут возбудить дело о мошенничестве.

ФАН сообщал, что саратовских полицейских осудили за превышение полномочий и взятку в 4 тыс. рублей.