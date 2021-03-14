Таролог сделала расклад на перспективу дальнейших отношений Лопес и Родригеса

Дженнифер Лопес после четырех лет отношений рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом. Эта новость сейчас обсуждается не только в Голливуде, но и по всему миру, в том числе в России. Заголовки статей о разрыве разбили сердца многим поклонникам звездной пары. Вскоре сама Лопес призналась, что они с Родригесом переживают сложный период, но расходиться пока не собираются.

Какие перспективы у возлюбленных и сможет ли поп-дива простить похождения любимого мужчины? На эти вопросы ФАН ответила психолог-таролог Элена Гамаюн.

«Если наложить обе их матрицы друг на друга — в точке души выходит 17-й аркан, это слава и знаменитость. То есть в соприкосновении их душ появляется большой интерес к ним со стороны прессы и поклонников. Находясь вместе, они улучшают свое финансовое положение», — объяснила собеседница агентства.

Элена Гамаюн рассказала, что у Алекса Родригеса сейчас включилось колесо фортуны по временному периоду — это говорит о том, что он должен обращать внимание на знаки судьбы. Все, что он сейчас себе надумает, то и получит.

«Если приходят знаки судьбы, что он не готов к отношениям, значит, ничего не выйдет. Очень интересно, что его визитная карточка говорит о том, что он свободный одиночка. Его душа не стремится к семейным отношениям, — подчеркнула таролог. — Это может быть его основной проблемой, поскольку, с одной стороны, ему может хотеться постоянных отношений, а с другой — его тянет на что-то новое не только в женщинах, но и в жизни. В точке души у него 13 — это карта постоянной трансформации».

Родригес постоянно хочет что-то разрушить и построить новое. Он может стремиться в новые отношения не потому, что он не любит Лопес, а просто хочется острых ощущений, уверена Гамаюн.

«У его матрицы два двадцать вторых кода — это говорит о том, что он свободолюбивая личность, которая стремится освободиться от каких-либо уз. Его матрица проблемная в плане построения семьи. Если он серьезно настроится на отношения без искушений, то шанс на крепкую семью у него все-таки есть, — добавила Гамаюн. — Он в женщинах ищет красоту, для него это очень важно — гармония, сексуальная привлекательность. Подсознательно он хочет спутницу, которая примет его таким, какой он есть, и примет его семейные традиции».

У Дженнифер, напротив, все четко и ясно, то есть метаний из стороны в сторону нет. У поп-дивы есть сильное стремление к стабильным отношениям, судя по всей ее матрице и сектору любви, ей важно, чтобы ею восхищались, пояснила таролог.

«Для нее также важно, чтобы партнер был красив, опрятен, чтобы он мог привлекать ее физически. Ищет она мужчину яркого, известного и заметного. У нее так по матрице — ей важно, чтобы ее партнер нравился другим женщинам, и при этом она сама от этого страдает. В точке души четыре — это говорит о мужской энергии, в душе она человек очень сильный и требовательный», — рассказала собеседница ФАН.

Элена Гамаюн уверена, что такие женщины часто добиваются успехов в карьере. У Лопес есть качества, которые нужны Родригесу, но ей нужно быть женственнее и иногда проявлять нежность.

«Терпеть измены она не будет, у нее может на корню пропасть интерес к мужчине. Если он будет продолжать в том же духе и не справится с искушениями, то ничего не выйдет. Такие женщины, как Лопес, очень долго забывают обиду», — резюмировала эксперт.

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