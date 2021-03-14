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Опубликовано видео ударов морской авиации Балтфлота по учебным целям

Опубликовано видео ударов морской авиации Балтфлота по учебным целям

Балтийск, 14 марта. Летчики морской авиации Балтийского флота отработали поражение морских и наземных целей из штатного вооружения, действуя с различных высот.

Об этом сообщает телеканал «Звезда», дополняя информацию видеороликом.

На кадрах видно учебные полеты новейших и модернизированных самолетов Су-24М и Су-30СМ. Экипажи бомбардировщиков и многоцелевых истребителей вскрыли расположение учебных целей в заданном квадрате и провели по ним бомбометание, поразив полноразмерные мишени инженерных укреплений, командных пунктов и боевой техники условного противника.

Для ударов использовались бомбы П-50Т, их сброс осуществлялся с высоты от 500 до 1000 метров. Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех мишеней во время выполнения учебно-боевых задач морской авиации БФ.

Ранее сообщалось, что корвет «Сообразительный» провел артиллерийские стрельбы на балтийском полигоне.

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